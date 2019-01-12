مسؤول أمريكي: لن نمنح أي إعفاءات أخرى من العقوبات على قطاع النفط الإيراني

قال برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران اليوم إن واشنطن لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. وأضاف هوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط. وأحجم هوك عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو .
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