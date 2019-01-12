وزير الطاقة الإماراتي يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 70 دولارا للبرميل

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2019 على خلفية اتفاق توصلت إليه أوبك والدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بأوبك بهدف خفض الإنتاج. وقال وزير الطاقة الإماراتي إن منظمة أوبك ليست عدوا للولايات المتحدة. وأضاف المزروعي في مؤتمر صحفي في أبوظبي في تعليقه على العلاقات بين أوبك وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة أن الطرفين مكملان لبعضهما البعض وليس هناك عداء بينهما.