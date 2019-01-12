34 مليون ريال رسوم جمركية على الواردات السعودية من دول الخليج في 2018

بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع والبضائع الواردة خلال 2018، نحو 34 مليون ريال.

وقال لـ"الاقتصادية"، عيسى العيسى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، إن المبالغ التي تم تحويلها من السعودية إلى الإمارات خلال العام الماضي بلغت نحو 13.98 مليون ريال.

وأكد أن قيمة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المحولة للكويت بلغت نحو 12.79 مليون ريال، في حين جاءت ثالثا البحرين بنحو 4.68 مليون ريال، وأخيرا سلطنة عمان بنحو 2.66 مليون ريال.

في المقابل، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال عام 2018، وبلغت حصتها من إجمالي الرسوم المحولة 456.1 مليون درهم، تعادل نسبة 52.6 في المائة، وفقا للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، تلتها سلطنة عمان بحصة تقدر بـ 241.4 مليون درهم تعادل نسبة 27.9 في المائة، في حين حلت دولة الكويت عمان في المركز الثالث بحصة بلغت 118.1 مليون درهم، تمثل نسبة 13.6 في المائة، كما بلغت حصة مملكة البحرين من إجمالي التحويلات 48.3 مليون درهم بنسبة 5.6 في المائة.

ونظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية يتضمن آلية متطورة لانتقال بيانات السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نظام إلكتروني يربط نظام الهيئة الاتحادية للجمارك وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة مع مركز المعلومات بالأمانة العامة لدول المجلس ودوائر الجمارك الخليجية.

وأسهم تطبيق تلك الآلية في ضمان انسيابية حركة البضائع، وتبادل البيانات وأرقام الاستحقاق بشكل آلي بين الأطراف المتعددة يوميا وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى ضمان انتقال بيانات مبالغ الرسوم الجمركية للسلع المنتقلة إلى دولة المقصد النهائي، وبالتالي ضمان إتمام عمليات إيداع الرسوم الجمركية لمستحقيها في دول المجلس، وكذلك وصول بيانات انتقال السلع من وإلى مراكز الدخول والخروج بالمنافذ الجمركية بالدول الأعضاء عبر مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بشكل فوري ولحظي.