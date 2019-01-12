بعد نبرة أقل تشددا من «المركزي الأمريكي» .. موجة بيع للدولار

سجل اليورو أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر مع تراجع الدولار بفعل إشارات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز"، ظل اليورو يتحرك في نطاق 1.12 إلى 1.15 دولار في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب مخاوف بشأن النمو وإشارات على أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن ينهي التحفيز قريبا.

لكن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي أظهر نبرة أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة، تسبب في موجة بيع للدولار، ما سمح للعملة الأوروبية الموحدة بالارتفاع إلى 1.1581 دولار وقادها إلى تجاوز متوسط مستوى الحركة في 100 يوم للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وكسرت العملة الصينية حاجز 6.8 يوان للدولار في التعاملات الخارجية وداخل الصين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 95.32، وهبط المؤشر بنحو 2.2 في المائة منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) بفعل توقعات بأن يمنع تباطؤ في النمو، في الولايات المتحدة والعالم، مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة في 2019.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.8 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2857 دولار وصعد 1 في المائة أمام اليورو إلى 89.30 بنس، مع تركيز المتعاملين على التقدم في الانفصال البريطاني.

إلى ذلك، قفزت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أخبارا بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1294.01 دولار للأوقية "الأونصة"، محققا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وزاد المعدن الأصفر 0.7 في المائة في الأسبوع الماضي، وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1294.3 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1324.90 دولار للأوقية وسجل ارتفاعا بنحو 2.5 في المائة هذا الأسبوع.

وارتفعت الفضة بنحو 1.1 في المائة إلى 15.73 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.6 في المائة مسجلا 824.60 دولار للأوقية.