حراس مكسيكيون يعاقبون لص بنزين بـ "الكي"

تعرض شخص يشتبه في إقدامه على سرقة البنزين في بلدة مكسيكية لعقوبة قاسية على أيدي مجموعة من الحراس، تم توثيقها بفيديو أثار ضجة في البلاد.
وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشخص الذي يشتبه في سرقته خزان البنزين تعرض للكي على ظهره العاري بآلة حديدية ساخنة.
وظهر المشتبه فيه وهو مغطى الوجه ومصفد اليدين، وقام الحراس بكيه، وطبعوا على ظهره عبارة باللغة الإسبانية، تعني "لأنك فأر".
وتعاني المكسيك نقصا في البنزين منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ بسبب جرائم سرقة الوقود من المصافي والخزانات.
وتقوم عصابات منظمة في المكسيك بسرقة المحروقات، وتعيد الاتجار فيها سرا وسط تحذيرات من أزمة مواصلات إذا استمرت المشكلة.
وأثار المقطع ردود أفعال غاضبة في المكسيك؛ حيث وصف متابعون الكي بالعقوبة غير الآدمية.
وقال منتقدون إن محاربة الجريمة تتم عبر المسار القانوني، ولا تجري عبر عمليات التعذيب البشعة، مثلما حدث مع لص الوقود المزعوم.
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