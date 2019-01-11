رغم الكوارث الطبيعية .. اليابان تسجل زيادة في عدد السياح

قالت الحكومة اليابانية أمس إن حجم السياحة الوافدة إلى البلاد خلال عام 2018 بلغ 31.2 مليون سائح، وهو رقم قياسي رغم الكوارث الطبيعية. وبذلك تتواصل الزيادة في عدد السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان للعام السابع على التوالي.

وقال كيشي إيشيي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، إن الأنشطة الترويجية بالخارج، وتسهيل شروط استخراج التأشيرات السياحية للقادمين من الهند وروسيا والفلبين، قد أسهم بشكل قوي في زيادة السياحة الوافدة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بحسب "الألمانية": "أسهمت جهود الحكومة في هذا النمو".

وأفادت الهيئة القومية اليابانية للسياحة بأن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان في أيلول (سبتمبر) عام 2018 تراجع 5.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، ليصل إلى 2.16 مليون، وكان هذا الانخفاض هو الأول منذ خمس سنوات بسبب إعصار قوي ضرب مناطق غربي البلاد، وزلزال مدمر ضرب جزيرة هوكايدو، شمالي اليابان.

وتسعى اليابان إلى زيادة حجم السياحة الوافدة إلى 40 مليون سائح عام 2020، عندما تستضيف العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.