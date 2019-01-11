تراجع تساقط الثلوج اليوم في أوروبا وسط تحذيرات بالمزيد مطلع الأسبوع

تراجع تساقط الثلوج التي غطت أجزاء من أوروبا اليوم الجمعة، لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من سقوط المزيد من الثلوج مطلع الأسبوع، كما حذر مسؤولو السلامة من الخطورة التي تمثلها الثلوج التي سقطت بالفعل ووصل ارتفاعها إلى أمتار.

وفي مختلف أنحاء جبال الألب، قلصت هيئات السلامة من مستوى التهديد من حدوث انهيارات جليدية، لكنها لم ترفعه بشكل كامل. وبدأت أطقم السلامة في النمسا تسيير رحلات جوية للعثور على أكثر المناطق تضررا.

وقد تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية، من ميونخ وفرانكفورت. وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إنه تم إلغاء حوالي 10 بالمئة الرحلات الجوية، حوالي 120 رحلة، بسبب ظروف الطقس السيئ. وشهدت ميونخ إلغاء حوالي 90 رحلة.

واضطر السائقون الألمان إلى قضاء ليلة ثانية داخل مركباتهم بسبب الظروف السيئة على الطرق.

وقدم متطوعون وجبات طعام خفيفة وبطاطين خلال الليل قبل أن يتم إخلاء الطرق بشكل يصلح معه السير عليها.

وقال متحدث باسم الشرطة "في بعض الحالات، اضطررنا إلى إيقاظ سائقي الشاحنات... استغرق الأمر قليلا من الوقت حتى تمكنوا من السير بشاحناتهم مجددا".

وفي النمسا، طُلب إلى المواطنين في مدينة إنسبروك، عاصمة ولاية "تيرول" اليوم الجمعة البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ لتفادي التضرر من أي انهيارات جليدية، طبقا لما ذكرته سلطات المدينة.