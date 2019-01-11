 ألمانيا تواجه عجزا بقيمة 100 مليار يورو في الميزانية حتى 2023

تواجه الحكومة الألمانية عجزا بنحو 100 مليار يورو في خططها للميزانية حتى عام 2023 مع تباطؤ الاقتصاد وفقا لما ذكرته مجلة دير شبيجل اليوم الجمعة نقلا عن ورقة أعدها خبراء في المجموعة البرلمانية التابعة للمحافظين الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وحققت الحكومة فائضا في الميزانية بنحو 11 مليار يورو (12.68 مليار دولار) في 2018 في الوقت الذي عززت فيه قوة النمو الاقتصادي إيرادات الضرائب.

لكن دير شبيجل أضافت أن الزيادات المتوقعة في الإنفاق على المساعدات التنموية والمساهمات في الاتحاد الأوروبي والإنفاق على الدفاع تعزز المخاطر التي تواجهها الميزانية حتى 2023 لأنها لم تُمول بعد.