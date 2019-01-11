"جيلي" الصينية للسيارات تنفي بيع أكثر من نصف أسهمها في "دايملر"

نفت مجموعة "جيلي" الصينية اليوم الجمعة أنها باعت أي من حصتها البالغ نسبتها 9.7 بالمئة في شركة "دايملر" الألمانية للسيارات، في أعقاب صدور تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية في هذا الصدد.

وجاء في بيان لشركة "جيلي" على موقعها الإلكتروني أنها، باعتبارها مستثمرا طويل المدى في "دايملر"، وأكبر حامل اسهم بالشركة الألمانية، فإنها ليس لديها خطط لتخفيض حصتها بالشركة، وأن عدد أسهمها مازال بدون تغيير.

وأفادت "بلومبرج" في وقت سابق اليوم بأن "جيلي" المملوكة للملياردير لي شوفو، باعت أكثر من نصف حصتها التي تبلغ 9.7 بالمئة من أسهم "دايملر" الألمانية، وذلك بعد أقل من عام من عملية الشراء التي تعتبر أكبر صفقة استحواذ خارجية تقوم بها الشركة.

ولم تكشف مصادر مطلعة على الصفقة الجهة التي اشترت الأسهم.

ونقلت "بلومبرج" عن أحد المصادر القول إن "جيلي" باعت 5.4 بالمئة من أسهمها في "دايملر" في إطار هذه الصفقة.

وكشفت مجموعة "مورجان ستانلي" المصرفية أمس الخميس أنها تمتلك 5.4 بالمئة من أسهم دايملر. وأوضح أحد المصادر أن البنك يمتلك هذه الأسهم بالنيابة عن آخرين، دون أن يكشف عن هذه الأطراف.