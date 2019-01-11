بعد خيبة أمل بشأن مفاوضات التجارة .. تعاملات متقلبة للأسواق العالمية

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات أمس، بعد صعودها على مدى أربعة أيام، بفعل خيبة الأمل من تفاصيل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتقارير من شركات التجزئة عن موسم العطلات.

وأثناء التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 68.01 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 23811.11 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.45 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 2573.51 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 48.43 نقطة أو 0.70 في المائة إلى 6908.65 نقطة.

من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية بمكاسب متواضعة وسط تعاملات متقلبة أمس. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 نحو 0.2 في المائة، وزاد مؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة في حين خسر مؤشر كاك الفرنسي 0.2 في المائة وارتفع مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض أمس في الوقت الذي حفزت فيه المكاسب التي سجلها الين المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

وبعد أن صعد 4.37 في المائة في الأيام الثلاثة السابقة، انخفض نيكاي 1.3 في المائة ليغلق المؤشر القياسي عند 20163.80 نقطة.

ويقول المحللون إن المؤشر تعافى من المستوى المنخفض البالغ 18948.58 نقطة الذي سجله في 26 كانون الأول (ديسمبر) وهو الأدنى منذ نيسان (أبريل) 2017 لكن صعوده ظل محدودا.

وقال هيرويوكي أوينو، الخبير لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "أوضاع السوق لم تتغير على صعيد العوامل الأساسية منذ ذلك الحين والمستثمرون ما زالوا قلقين في ظل المخاوف العالمية"، وفقا لـ "رويترز"،

ويتعرض الدولار لضغوط لأسباب من بينها تنامي التوقعات بأن يعلق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية هذا العام. وتراجعت العملة الأمريكية 0.2 في المائة إلى 107.94 ين خلال التعاملات الآسيوية أمس.

وتراجع 26 قطاعا فرعيا من بين 33 على مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بسبب جني الأرباح.

وهبطت أسهم الشركات الكبيرة، مع انخفاض سهم "فانوك كورب" 2.4 في المائة وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 3.2 في المائة في حين هوى سهم "كاو كورب" 4.1 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات التصدير، ليتراجع سهم "سوني كورب" 3.7 في المائة وينخفض سهم "تي دي كيه كورب" 2.5 في المائة ويخسر سهم "دايكن اندستريز" 1.98 في المائة.