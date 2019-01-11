الذهب يقترب من ذروته في 6 أشهر .. وموجة بيع لعملات الملاذ الآمن

استقر الذهب قرب ذروته في أكثر من ستة أشهر أمس حيث عوض التعافي المحدود للدولار إثر المخاوف بشأن النمو العالمي بعد أن انتهت المحادثات الأمريكية الصينية دون أن تضفي وضوحا على جهود إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.

وبحسب "رويترز"، استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1293.42 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب ذروة 1298.42 دولار المسجلة الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ منتصف حزيران (يونيو).

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1294.20 دولار للأوقية، وقال روس ستارتشان المحلل في "كابيتال إيكونوميكس"، إن "في الذهب متانة كامنة، مما ينبئ بأن شريحة كبيرة من المستثمرين ما زالت متخوفة بشأن الخلفية الاقتصادية ومن ثم يريدون استخدام الذهب كتأمين".

ونزل البلاديوم نحو 1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1311.99 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1342.43 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.5 في المائة إلى 15.67 دولار للأوقية في حين زاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 826.50 دولار.

إلى ذلك، تراجع الدولار أمس مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبا تشديده للسياسة النقدية.

وأظهر محضر اجتماع المجلس في 18 و19 كانون الأول (ديسمبر) أن عديدا من صناع السياسات يؤيدون أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مستقرة هذا العام.

وأضعف ذلك الدولار في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون عملات الملاذ الآمن بسبب تنامي التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ومددت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية في بكين ما دعم أسعار النفط والمعنويات بصفة عامة.

ودفع ذلك اليوان الصيني لأعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) في المعاملات الخارجية وسط تأكيدات أحدث صادرة من بكين بشأن مزيد من الدعم المالي للاقتصاد المتباطئ.

وتجاوز اليوان مستوى 6.8 يوان للدولار المهم في التداولات المحلية وفي الأسواق الخارجية، وتصدرت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الكندي قائمة المستفيدين من تحسن الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع.

وبلغت العملة الكندية 1.3230 للدولار الأمريكي لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مدعومة بتعافي أسعار النفط.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 95.22 بعد أن خسر 0.7 في المائة الأربعاء، بينما ارتفع اليورو ارتفاعا هامشيا مقابل الدولار ليبلغ 1.1547 دولار.