«الفاو»: متوسط أسعار الغذاء تراجع 27 % في 8 سنوات

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أمس أن أسعار الأغذية شهدت بشكل عام استقرارا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر)، فيما عوض ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، الانخفاض في أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وذكر بيان على موقع المنظمة الإلكتروني، أن متوسط مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء بلغ خلال الشهر الماضي 161.7 نقطة، مقارنة بمتوسط معدل 161.7 نقطة في الشهر السابق.

وخلال عام 2018 بالكامل، بلغ متوسط المؤشر، الذي يشير إلى نسبة التغير الشهري في أسعار سلة من السلع الغذائية، 168.4 نقطة، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بعام 2017 وأقل 27 في المائة تقريبا من مستوياته القياسية التي وصل إليها في 2011.

ورغم أن الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية ارتفعت خلال العام الماضي، إلا أن هناك سلعا أخرى يتتبعها المؤشر شهدت انخفاضا في أسعارها، ولا سيما السكر الذي شهد انخفاضا أكثر من غيره.

وارتفع مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر)، وبنسبة 9.6 في المائة مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وارتفعت أسعار القمح والذرة خلال الشهر الماضي، بسبب تأثيرات الطقس في نصف الكرة الجنوبي، في حين انخفضت أسعار الأرز للشهر السادس على التوالي.

وأشارت آخر توقعات "الفاو" إلى أن الإنتاج العالمي للقمح والذرة سينخفض في عام 2018، بينما من المتوقع أن يسجل الانخفاض في إنتاج الأرز رقما قياسيا جديدا.

وهناك اكتفاء بالسلع لدى الموردين العالميين لجميع الحبوب الرئيسية ولا تزال المخزونات العالمية متوافرة.

وارتفع مؤشر "الفاو" لأسعار الزيوت النباتية 0.4 في المائة، منهية بذلك عشرة أشهر متتالية من الانخفاض، نتيجة لانتعاش أسعار زيت النخيل. في المقابل، استمرت أسعار زيت فول الصويا بالتراجع دوليا متأثرة بالإمدادات الوفيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي.

وتراجع متوسط مؤشر "الفاو" الفرعي 15 في المائة عام 2018 عما كان عليه في العام السابق، إذ سجلت أسعار زيت النخيل أكبر انخفاض في أسعار الزيوت.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار اللحوم زيادة 0.8 في المائة خلال الشهر، مدفوعة بانتعاش أسعار اللحوم الناتج عن الطلب العالمي القوي على الواردات، ولا سيما من البرازيل، بينما انخفض المؤشر 2.2 في المائة على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر "الفاو" لأسعار منتجات الألبان 3.3 في المائة مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر)، مسجلا بذلك هبوطه للشهر السابع على التوالي، بسبب انخفاض أسعار الزبدة والأجبان ومسحوق الحليب كامل الدسم. وانخفض المؤشر 4.6 في المائة عن العام السابق، نتيجة لانخفاض أسعار جميع منتجات الألبان خلال النصف الثاني من العام.

كما انخفض مؤشر "الفاو" لأسعار السكر 1.9 في المائة، ويرجع جزء من ذلك إلى النمو السريع في إنتاج السكر الهندي، والجزء الآخر يعود إلى هبوط أسعار النفط الخام، الذي بدوره قلل الطلب على قصب السكر لإنتاج الإيثانول مع زيادة في الإمدادات اللازمة للإنتاج، ولا سيما في البرازيل، أكبر منتج لقصب السكر في العالم، وبالإجمال هبط مؤشر سعر السكر في 2018 بنسبة 22 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2017.