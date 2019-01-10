القيادة تهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة خروجه من المستشفى



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية تهنئة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة خروج سموه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.

وقال الملك : " علمنا بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالشفاء، ونحمد الله على ذلك، سائلين المولى سبحانه أن يديم على سموكم نعمه ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة خروج سموه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.

وقال ولي العهد : سررت بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالشفاء، سائلاً المولى سبحانه أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.