الأسهم السعودية تواصل صعودها للجلسة الـ 6 على التوالي متجاوزة 8200 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة لتغلق عند 8210 نقاط رابحة 63 نقطة بنسبة 0.78 في المائة، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 4 في المائة بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.95 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي" رغم تراجع معظم القطاعات، ما يظهر حالة ضعف الاتجاه الصاعد واتجاه المتعاملين للبيع وجني الإرباح بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية، وهذا قد تزيد البيوع خلال الجلسات المقبلة إلى أن تصل السوق إلى مستويات 8380 نقطة التي قد يصعب تجاوزها في ظل المعطيات الحالية والارتفاعات المتتالية وتراكم الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين في السوق. وأي تراجعات قد تحدث ستكون ثانوية طالما لم تكسر حاجز 7960 نقطة. وستعقب التراجعات الثانوية موجات ارتدادية صعودية تحقق مستويات أعلى حتى يصل المؤشر إلى مستويات 8500 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8146 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8230 نقطة رابحا 1 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8210 نقاط رابحا 63 نقطة بنسبة 0.78 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 109 ملايين ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 7.3 مليون سهم متداول لتصل إلى 134 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 4 في المائة لتصل إلى 113 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.88 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.91 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 899 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 813 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 246 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "وقت اللياقة" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 63.20 ريال، يليه "سافكو" بنسبة 3.14 في المائة ليغلق عند 78.90 ريال، وحل ثالثا "ولاء" بنسبة 3.07 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.18 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 7.56 في المائة ليغلق عند 22 ريالا، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 22.04 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 12 في المائة بقيمة 395 مليون ريال، يليه "سابك" بنسبة 10 في المائة بقيمة 312 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 5 في المائة بقيمة 144 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية