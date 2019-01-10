غانا تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال الربع الأول

قالت مصادر مطلعة إن غانا تعتزم بيع سندات دولية تصل إلى 3 مليارات دولار خلال من العام الحالي، لتمويل ميزانيتها وتقليص تكلفة الاقتراض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه في حين تحتاج ميزانية غانا إلى تمويلات أجنبية بقيمة 9.8 مليار سيدي غاني (ملياري دولار)، فإنها تستهدف جمع مليار دولار إضافية إذا تمكنت من بيع سندات بسعر عائد أقل مما تدفعه لبعض السندات الحالية.

وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية ستبدأ تعيين مستشاري إصدار السندات في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن "كين أوفوري آتا" لم يرد على اتصالها للتعليق على هذه الأنباء.

وتستهدف غاناالعودة إلى سوق التمويل الدولية، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة على السندات الأمريكية إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عام، رغم أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يقلل شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.