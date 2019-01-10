ترمب: أمريكا تحقق نجاحا باهرا مع الصين بشأن التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تحقق نجاحا باهرا في مفاوضاتها التجارية مع الصين، بعد يوم من اختتام المسؤولين الأمريكيين والصينيين محادثات استمرت ثلاثة أيام في بكين.

وكانت الاجتماعات بالصين أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ التقى ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس في ديسمبر واتفقا على هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية التي عرقلت تدفق سلع بمئات المليارات من الدولارات.

واتهم ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، الصين بخداع الولايات المتحدة في التجارة وسرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، على الرغم من أنه قال كثيرا إن لديه علاقة شخصية طيبة مع شي.

وأبلغ ترامب الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك في اليوم العشرين للإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية "نحن نتفاوض ونحقق نجاحا باهرا مع الصين". ولم يخض الرئيس الأمريكي في تفاصيل.

ودخل ترمب في أزمة مع الديمقراطيين في الكونجرس بسبب مطالبته بتمويل جزئي قدره 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية. وتسبب الخلاف في إغلاق نحو ربع الحكومة الاتحادية وقال ترمب إنه لن يوقع أي مشروعات قانون لإعادة فتح المؤسسات الحكومية لا تتضمن تمويل الجدار.

وقال الرئيس الأمريكي "أعتقد أن التعامل مع الصين في الواقع أسهل بكثير من التعامل مع حزب المعارضة".