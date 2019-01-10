بدء العد التنازلي لانطلاق "ابن الكونكورد".. اقتصادية أكثر وأقل إزعاجا

دخلت طائرة، تستحق أن يطلق عليها اسم "ابن الكونكورد"، مرحلة جديدة بعد حصول الشركة المطورة لها على التمويل اللازم.

حصل مشروع الطائرة الأسرع من الصوت على 100 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من طائرة "أوفيرتشر" أو الافتتاحية، التي ستكون طائرة تجارية شبيهة من حيث المهمة بطائرة كونكورد الأم.

ومن المنتظر أن تصل سرعة "ابن الكونكورد" إلى ضعفي سرعة الصوت، وأن يصل مداها إلى 8336 كيلومترا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وصمم نموذج أولي بنصف حجم النموذج الأصلي أطلق عليه اسم "إكس بي 1"، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه هذا العام من أجل تجربته.

وزعمت "بووم سوبرسونيك"، الشركة المنتجة للطائرة الخارقة، أن ابن الكونكورد ستكون أول طائرة أسرع من الصوت في التاريخ يتم تطويرها بصورة مستقلة، وأسرع طائرة لنقل الركاب يتم تصنيعها".

وإذا تحقق الأمر بالفعل، ونجحت الشركة في تصنيع مثل هذه الطائرة، فإنها ستتمكن من اجتياز المسافة بين لندن البريطانية ومومباي الهندية أو مانشستر الإنجليزية ودالاس الأمريكية أو إدنبره الاسكتلندية وفانكوفر الكندية في أقل من 4 ساعات، وهو نصف الوقت الذي تحتاج إليه الطائرات التجارية التقليدية.

وتتسم هذه الطائرة، ذات المحركات الثلاثة، عن سابقتها الكونكورد في أنها اقتصادية أكثر وأقل إزعاجا حيث إن الصوت الناجم عن اختراق حاجز الصوت، سيكون أقل من نظيره في الكونكورد الأصلية بثلاث مرات على الأقل. وزعمت الشركة أن الصوت عند إقلاع الطائرة الجديدة وهبوطها سيكون مثل الطائرات العادية، وهو أمر يشكك فيه المجلس الدولي للنقل النظيف، وأن استهلاكها للوقود سيكون أعلى بخمس أو سبع مرات من الطائرات التجارية العادية.