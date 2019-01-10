تونس تعلن عن إنتاج ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة تسمح بتوفير 25% من الاستهلاك

أعلن رئيس الحكومة التونسية اليوم الخميس عن مشروعات للطاقة المتجددة تسمح بتوفير 25 بالمئة من استهلاك الطاقة في البلاد.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم لدى تسليمه بمقر الحكومة الموافقات المبدئية للفائزين بعروض وضع مشاريع من طاقة الرياح، إن تونس ستنتج ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة بما يعادل 25 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة، بكلفة تناهز 5ر2 مليار دينار متوقعة.

وأوضح الشاهد أن إنجاز هذه المشاريع ، التي تعد الأولى من نوعها في تونس، من ناحية الأهمية والحجم، سيمكن من التخلص تدريجيا من عجز الطاقة، كما سيفضي إلى الحد من مستوى العجزي التجاري.

وبلغ عجز الميزان التجاري التونسي 3ر17 مليار دينار (7ر5 مليار دولار) خلال الـ11 شهرا الأولى من 2018 ، بينما بلغ عجز الطاقة 6ر5 مليار دينار (حوالي 8ر1 مليار دولار) خلال نفس الفترة.