العجز التجاري في تونس يصل إلى مستوى قياسي عند 6 مليار دولار في 2018

قال المعهد الوطني التونسي للإحصاء اليوم الخميس إن العجز التجاري لتونس زاد إلى مستوى قياسي عند نحو 19 مليار دينار (6.33 مليار دولار) في 2018 من 15.6 مليار في 2017.

وارتفعت الواردات 20 بالمئة إلى 60 مليار دينار.

والعجز أحد المشكلات الرئيسية التي تجابه الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.



