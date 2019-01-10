النرويج تخفض توقعاتها لإنتاج النفط والغاز في 2019

قالت إدارة النفط النرويجية اليوم الخميس إن إنتاج البلاد من النفط والغاز في 2019 سيكون أقل من توقعات صدرت سابقا وسيسجل أدنى مستوى له في نحو ثلاثين عاما. وزادت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا وثاني أكبر منتج للغاز في أوروبا بعد روسيا، الإنتاج منذ التراجع الذي نجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في الفترة من 2014 إلى 2017. وأضافت الإدارة أن إنتاج العام الماضي الذي بلغ 86.2 مليون متر مكعب، بما يعادل 542 مليون برميل، لم يحقق الرقم المتوقع البالغ 90.2 مليون متر مكعب الذي صدر قبل عام وإلى أن إنتاج 2019 سيكون على الأرجح 82.2 مليون متر مكعب بدلا من 87.2 مليون متر مكعب كما كان متوقعا من قبل.