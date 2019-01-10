البنك السعودي الفرنسي يعين عضوين في لجنة المراجعة

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن حصوله على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م على تعيين عضوين جديدين في لجنة المراجعة لشغل المقعدين الشاغرين في اللجنة وهما كل من: 1ـ ممدوح بن سليمان بن عيد الماجد. 2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم بن محمد الراوي. وقد وافق مجلس إدارة البنك بالتمرير بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م على تعيينهما عضوين في لجنة المراجعة اعتباراً من 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م، وبذلك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي: 1ـ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس. 2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي – عضواً من داخل المجلس. 3ـ الدكتور/ محمد علي إخوان – عضو من خارج المجلس. 4ـ محمد بن عثمان السبيعي – عضواً من خارج المجلس. 5ـ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس. لا تعد موافقة المجلس نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.