"نيكي" ينهي مكاسب 3 أيام ببيع لجني الأرباح مع صعود الين

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم في الوقت الذي حفزت فيه المكاسب التي سجلها الين المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

وبعد أن صعد 4.37 بالمئة في الأيام الثلاثة السابقة، انخفض نيكي 1.3 بالمئة ليغلق المؤشر القياسي عند 20163.80 نقطة.

ويقول المحللون إن المؤشر تعافى من المستوى المنخفض البالغ 18948.58 نقطة الذي سجله في 26 ديسمبر وهو الأدنى منذ أبريل 2017 لكن صعوده ظل محدودا.

وقال هيرويوكي أوينو، الخبير لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "أوضاع السوق لم تتغير على صعيد العوامل الأساسية منذ ذلك الحين والمستثمرون مازالوا قلقين في ظل المخاوف العالمية".

ويتعرض الدولار لضغوط لأسباب من بينها تنامي التوقعات بأن يعلق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية هذا العام. وتراجعت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 107.94 ين خلال التعاملات الآسيوية اليوم.

وتراجع 26 قطاعا فرعيا من بين 33 على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بسبب جني الأرباح.

وهبطت أسهم الشركات الكبيرة، مع انخفاض سهم فانوك كورب 2.4 بالمئة وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 3.2 بالمئة في حين هوى سهم كاو كورب 4.1 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات التصدير، ليتراجع سهم سوني كورب 3.7 بالمئة وينخفض سهم تي.دي.كيه كورب 2.5 بالمئة ويخسر سهم دايكن اندستريز 1.98 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس 0.9 بالمئة إلى 1522.01 نقطة.