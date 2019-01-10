"فيات كرايسلر" تدفع 700 مليون دولار في دعاوى انبعاثات الديزل الأمريكية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن فيات كرايسلر ستدفع أكثر من 700 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية ومالكي السيارات التي تعمل بالديزل بسبب مزاعم استخدامها برامج غير مشروعة سمحت لعدد 104 آلاف مركبة بنفث انبعاثات ضارة تفوق المعدل المسموح به.

وأضافت المصادر أن فيات كرايسلر ستدفع غرامات مدنية تبلغ 311 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وفي ولاية كاليفورنيا إضافة إلى 75 مليون دولار لولايات تحقق في تخطي الانبعاثات الضارة للمعدل المسموح ومبالغ إضافية للتعويض عن الانبعاثات الزائدة في طرز أقدم و280 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من ملاك السيارات.

ونفت فيات كرايسلر ارتكاب أي مخالفات وقالت من قبل إنها لم تحاول مطلقا تصميم برامج للالتفاف حول قواعد الحد من الانبعاثات. وفي أكتوبر خصصت الشركة 713 مليون يورو (815 مليون دولار) لتغطية النفقات المحتملة المرتبطة بالقضية.

وتوقع أحد المصادر أن تعلن روبرت بوش الألمانية التي زودت فيات كرايسلر ببعض مكونات محركات الديزل أنها ستسوي دعاوى من ملاك سيارات في الولايات المتحدة بنحو 30 مليون دولار.

ومن المنتظر الإعلان عن تلك التسويات اليوم الخميس في مقر وزارة العدل الأمريكية. وامتنعت كل من فيات كرايسلر وبوش ووزارة العدل عن التعليق على الأمر.