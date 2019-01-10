تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% خلال ديسمبر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 12 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 15.7 بالمئة في نوفمبر.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من العام إلى ذروة بلغت 17.7 بالمئة في أكتوبر.