"الوطنية للتعليم" ترسي عقد مع شركة أجا للتجارة والمقاولات

أرست الشركة الوطنية للتربية والتعليم عقد مقاولة إنشاء مجمع تعليمي بمدينة الدمام مع شركة أجا للتجارة والمقاولات بقيمة 25,367,843 ريال، بعد موافقة الجمعية العامة القادمة.

كما أعلنت "الوطنية التعليم" اليوم عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والتي تم استلامها في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018 كالتالي :

1- الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتي تاريخ 30/11/2018 مقارنة بما تم الافصاح عنه في نشرة الاصدار:

أ‌- بلغ الاجمالي المتحصل من الاكتتاب العام مبلغ 247.000.000 ريال

ب‌- بلغ اجمالي المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب العام مبلغ وقدرة 15.000.000 ريال

ت‌- بلغ الصافي المتحصل من الاكتتاب العام بعد خصم المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب مبلغ وقدره232.000.000 وخصصت هذه المبالغ لغرض استخدامها على النحو التالي :-

• خصص مبلغ (59.603.369) ريال لتمويل وانشاء مجمع القصيم التعليمي بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.

• خصص مبلغ (51.145.255) ريال لتمويل وانشاء مجمع القصر (1) التعليمي بمدينة الخبر .

• خصص مبلغ (58.597.973) ريال لتمويل وانشاء مجمع القصر (2) التعليمي بمدينة الخبر .

• خصص مبلغ (51.991.683) ريال لتمويل وانشاء مجمع الترجي التعليمي بمدينة الدمام .

2- الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الافصاح عنه في نشرة الاصدار وأسباب ومبررات الانحرافات .

أ‌- مبلغ ( 1.014.303) ريال فرق بالزيادة في المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب العام حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بالاكتتاب العام مبلغ (15.000.000) ريال كما ورد في نشرة الاصدار ، وأصبحت (16.014.303) ريال ، ويعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت اعلى من التقديرات الاولية .

ب‌- مبلغ (19.754.840) ريال حتى نهاية الربع الاول المنتهي في 30/11/2018م من اجمالي مبلغ (59.603.369) لتمويل وانشاء مجمع القصيم التعليمي بمدينة بريدة بمنطقة القصيم تم استخدام منه مبلغ ( 14.722.950 ) ريال ولم يتم استخدام باقي المخصص كما ورد في نشرة الاصدار، وذلك بسب ان متحصلات الطرح لم تدخل للشركة الا بتاريخ 25/11/2018 وذلك بتأخر استلام المبالغ عن المتوقع بخلاف ما نصت علية نشرة الاصدار حيث كان المتوقع استلام المتحصلات خلال شهر يونيو من عام 2018.

ت‌- خصص مبلغ (1.588.726) ريال حتى نهاية الربع الاول المنتهي في 30/11/2018م من اجمالي مبلغ (51.145.255) لتمويل وانشاء مجمع القصر (1) التعليمي بمدينة الخبر تم استخدام منه مبلغ (74.100) ريال سعودي ولم يتم استخدام باقي المخصص كما ورد في نشرة الاصدار ، وذلك بسب ان متحصلات الطرح لم تستلمها الشركة الا بتاريخ 25/11/2018م وذلك بتأخر استلام المبالغ عن المتوقع بخلاف ما نصت علية نشرة الاصدار حيث كان المتوقع استلام المتحصلات خلال شهر يونيو من عام 2018م بالإضافة الي تأخر اصدار التراخيص من الجهات المعنية.

ث‌- خصص مبلغ (1.756.164) ريال حتى نهاية الربع الاول المنتهي في 30/11/2018م من اجمالي مبلغ (58.597.973) لتمويل وانشاء مجمع القصر (2) التعليمي بمدينة الخبر تم استخدام منه مبلغ (70.000) ولم يتم استخدام باقي المخصص كما ورد في نشرة الاصدار ، وذلك بسب ان متحصلات الطرح لم تدخل للشركة الا بتاريخ 25/11/2018م وذلك بتأخر استلام المبالغ عن المتوقع بخلاف ما نصت علية نشرة الاصدار حيث كان المتوقع استلام المتحصلات خلال شهر يونيو من عام 2018م بالإضافة الي تأخر اصدار التراخيص من الجهات المعنية.

ج‌- خصص مبلغ (1.571.840) ريال حتى نهاية الربع الاول المنتهي في 30/11/2018م من اجمالي مبلغ (51.991.683) ريال لتمويل وانشاء مجمع الترجي التعليمي بمدينة الدمام تم استخدام منه مبلغ (176.277) ريال ولم يتم استخدام باقي المخصص كما ورد في نشرة الاصدار ، وذلك بسب ان متحصلات الطرح لم تدخل للشركة الا بتاريخ 25/11/2018م وذلك بتأخر استلام المبالغ عن المتوقع بخلاف ما نصت علية نشرة الاصدار حيث كان المتوقع استلام المتحصلات خلال شهر يونيو من عام 2018م بالإضافة الي تأخر اصدار التراخيص من الجهات المعنية.

كما أعلنت الشركة اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-11-30، حيث حققت صافي ربح خلال الربع الحالي بقيمة 21,075,454 ريال بارتفاع 3.523%، مقارنة بـ 20,358,086 ريال أرباح حققتها خلال الربع المماثل من العام السابق.