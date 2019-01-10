فيات كرايسلر تدفع 500 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية في الولايات المتحدة

من المقرر أن تدفع شركة فيات كرايسلر للسيارات نحو 500 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية مرفوعة من جانب وزارة العدل الأمريكية، التي تقول إن بعض سيارات الشركة التي تعمل بالديزل تنتهك قواعد الهواء النظيف في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن هذه التسوية من جانب وزارة العدل في واشنطن اليوم الخميس.

وبموجب هذه التسوية، سيتم إعفاء الشركة من الاعتراف بالتقصير ، وستلتزم بدفع تكاليف معالجة الأسباب المؤدية لزيادة الانبعاثات في نحو 104 ألف سيارة تعمل بالديزل.



