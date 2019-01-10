أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم استهلاك المواد الغذائية في السعودية سيبلغ حتى عام 2021 نحو 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، وسط توقعات بنمو حجم هذه الاستثمارات بنسبة 6 في المائة سنويا. وأوضح المهندس محمد الجنيني مدير عام قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة تتمتع بمزايا تنافسية في مجال الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمر والمأكولات البحرية والأطعمة الحلال، إضافة إلى موقع المملكة الاستراتيجي، الذي يجعلها مصدرا جيدا للمأكولات البحرية في المنطقة.
وحدد المهندس الجنيني، أربعة أسباب رئيسة للاستثمار في الصناعة الغذائية في المملكة، تمثلت في وجود أسواق الأغذية والمشروبات المتنامية، الميزة التنافسية، دعم الحكومة بتنمية القطاع، وبيئة مناسبة للصناعة الغذائية"، إضافة إلى وجود بيئة مناسبة للصناعة الغذائية تتمثل في توافر وسائل النقل الموثوقة، والبنية التحتية، وسلسلة تبريد متطورة، ووجود الكفاءات الوطنية، وكذلك وجود 27 مطارا جويا، وعشرة موانئ بحرية رئيسة، وطرق برية تمتد لأكثر من 200 ألف كم، وسكك حديدية تصل لأكثر من 1700 كم.
وتوقع الجنيني، نمو استهلاك المأكولات البحرية في المملكة بنسبة 7.4 في المائة سنويا، لتصل إلى 600 ألف طن في عام 2030.
مشيرا إلى أن الخط الساحلي للمملكة الذي يمتد لمسافة 1800 كلم على البحر الأحمر سيوفر كثيرا من الفرص للمستثمرين، إضافة إلى مجموعات من مصايد الأسماك ذات بنية تحتية متطورة تغطي سلسلة القيمة الكاملة.
- مشروع التنمية الريفية المستدامة : 35 ألف فرصة عمل .. والفائدة تطول 300 ألف مواطن
- السعودية: 7.5 مليار دولار حصيلة بيع سندات على شريحتين
- 221 مليار ريال حجم استثمارات قطاع الأغذية
- تطبيق نموذج قياس أداء الأجهزة الحكومية اختياري في المرحلة الأولى
- البنك الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.1 % في 2019
- خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات بنهاية 2020
- النفط يقفز 4 % متجاوزا 61 دولارا للبرميل
- الاحتياطيات السعودية الضخمة تعطي تفاؤلا بمستقبل الإمدادات العالمية
- السوق الموازية ترتفع 1 % وسط نمو طفيف لقيمة التداولات
- عقوبات «عدم الإخطار» تثير غضب الدول النامية في منظمة التجارة
أخبار اقتصادية- محلية
- الجدعان: لا تغيير في سياسة رسوم الوافدين.. ومراجعة أسعار البنزين في 2019
- "العمل": تمديد صلاحية تأشيرات العمل لسنتين بدون رسوم إضافية
- "العمل": لن نتوقف عن التوطين.. نستهدف أنشطة المحاسبة وتقنية المعلومات والمحاماة
- سيارة كهربائية بقوة ألف حصان تخطف الأنظار في «مبادرة الاستثمار»
- 23 يوما تفصل المزارعين عن تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف
- اعتبارا من اليوم.. 10 شاحنات حدا أدنى لإصدار تراخيص منشآت النقل
- أول مشاريع «الترفيه السعودية».. مجمع في الرياض على مساحة 100 ألف متر مربع
- استقدام أكثر من 8 آلاف عاملة منزلية إندونيسية كدفعة أولى
- دراسة إضافة العسكريين المتقاعدين في مبادرة القروض السكنية
- مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة في السعودية
أضف تعليق