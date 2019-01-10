السوق الموازية ترتفع 1 % وسط نمو طفيف لقيمة التداولات

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة لتغلق عند 2575 نقطة رابحة 27 نقطة. وارتفعت قيم التداول بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل ستة آلاف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 60 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.36 في المائة. وتراجعت الصفقات بنحو صفقة واحدة لتصل إلى 186 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع سهمين، وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 21.60 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 14.10 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 57 ريالا، يليه "باعظيم" بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 29.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 668 ألف ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 209 آلاف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 141 ألف ريال.