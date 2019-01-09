البنك الدولي يمول مشروعًا للطاقة الشمسية في باكستان بـ 100 مليون دولار

وافق البنك الدولي على دعم الحكومة الباكستانية بميزانية 100 مليون دولار لتمويل مشروعاً للطاقة الشمسية في إقليم السند الجنوبي.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أنه تم اليوم التوقيع على اتفاقية في هذا الصدد بإسلام آباد مع البنك الدولي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء محطة لتوليد 20 ميجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 105 ملايين دولار يقدم البنك الدولي منها 100 مليون دولار، فيما ستقدم حكومة إقليم السند باقي المبلغ البالغ 5 ملايين دولار.

