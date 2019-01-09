انتعاش الأسواق العالمية مع تحسن أسهم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا



ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح الأربعاء، محققة مكاسب لأربع جلسات متتالية، بدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى آمال في إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأثناء التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 56.82 نقطة، أو ما يعادل 0.24 في المائة إلى 23844.27 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.59 نقطة، أو 0.22 في المائة إلى 2580 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 26.06 نقطة، أو 0.38 في المائة إلى 6923.06 نقطة.

من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية بوتيرة أكبر بقيادة قطاعي السيارات والتكنولوجيا المعتمدين على التصدير بفعل تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين.

وحوم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حول أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع في حين سجل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني أعلى مستوى له في خمسة أسابيع بصعوده 0.67 في المائة وزاد "داكس الألماني" 0.81 في المائة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.84 في المائة.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعا للجلسة الثالثة أمس في الوقت الذي تعززت فيه الثقة بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات التجارية، ما قلص أثر ضعف أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق بفعل تقرير لـ "جولدمان ساكس" توقع عاما صعبا لها.

وارتفع "نيكاي" 1.1 في المائة ليغلق عند 20427.06 نقطة، ويتعافى المتوسط المتحرك للمؤشر القياسي في 13 أسبوعا إلى 20228.94 نقطة.

أعطى التفاؤل بالمحادثات التجارية دفعة للسوق عموما، مع ارتفاع 29 من بين 33 قطاعا على مؤشر توبكس. وجذبت أسهم شركات التصدير المشترين مع صعود أسهم "باناسونيك" و"كوماتسو" 3.2 في المائة، و"كيوسيرا" 1.5 في المائة. في المقابل، جاء أداء أسهم شركات صناعة معدات الرقائق ومنتجات السيليكون دون السوق، مع هبوط سهم "أدفانتست" 2.5 في المائة وإغلاق سهم "سومكو" مرتفعا 0.1 في المائة بعد أن انخفض 3.2 في المائة خلال الجلسة. وزاد سهم "سكرين هولدنجز" 0.7 في المائة بعد أن تراجع 2.2 في المائة في وقت سابق. وقال المحللون "إن المكاسب الإجمالية للسوق ساعدت بعض الشركات على تقليص خسائرها بل والإغلاق مرتفعة".

وبحسب "رويترز"، يتوقع "جولدمان ساكس" عاما صعبا لشركات صناعة الرقائق ولا سيما في النصف الأول، في حين تتوقع "سامسونج إلكترونيكس" انخفاضا في أرباحها التشغيلية للمرة الأولى في عامين.