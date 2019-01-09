مورجان ستانلي يخفض توقعاته لخام برنت في 2019

قال بنك مورجان ستانلي إنه خفض توقعاته لسعر النفط بما يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل لينخفض متوسط سعر خام برنت في 2019 من نحو 69 دولارا للبرميل إلى نحو 61 دولارا للبرميل. ويتوقع البنك ارتفاع سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام الحالي مقارنة مع 67.5 دولار للبرميل في توقعات سابقة. كما يتوقع البنك أن يشهد سعر خام برنت مزيدا من الارتفاع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام انخفاضا من 72.5 دولار للبرميل من قبل. وقال البنك إنه يخفض متوسط توقعاته لخام برنت لعام 2020 إلى 65 دولارا للبرميل من 73 دولارا للبرميل في توقعات سابقة. ويتوقع البنك أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 دولارا في المتوسط في الربع الأول من العام الحالي و52 دولارا للبرميل في الربع الثاني.