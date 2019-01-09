نمو صادرات النفط الأمريكية لآسيا في الربع الثاني مع تراجع تكاليف الشحن

قالت مصادر تجارية وملاحية إن من المتوقع زيادة صادرات الخام الأمريكية إلى آسيا في الربع الثاني من العام حيث يخفض الباعة الأسعار إثر تراجعات حادة في تكاليف الشحن وتوقع ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وقالوا إن عروض شراء الخام الأمريكي الذي يصل آسيا في النصف الثاني من مارس أو أبريل تقل 50 سنتا للبرميل عن الشهر السابق مما يزيد قدرته التنافسية. وزادت الولايات المتحدة مبيعات الخام إلى آسيا بدعم انخفاض النفط الأمريكي بدرجة كبيرة عن خام القياس العالمي برنت. وقالت مصادر إنه قد يجري تخصيص مزيد من الخام الأمريكي للتصدير في ظل استعداد المصافي في الولايات المتحدة لإغلاقات الصيانة الموسمية من فبراير شباط قبل زيادة الإنتاج تأهبا لطلب موسم الرحلات الصيفية.