مجلس إدارة "الخضري" يوصي بإستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة

أعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن مجلس إدارة الشركة قد أصدر بتاريخ 9 يناير 2019 توصيته للجمعية العامة العادية بالموافقة على إستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 70,988,856 ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 272,996,898 ريال. وتهدف هذه التوصية إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة من 272,996,898 ريال (وهو ما يمثل نسبة 48.9% من رأس المال) إلى 202,008,042 ريال (وهو ما يمثل نسبة 36.2% من رأس المال). وسوف يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة العادية والتي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها في حينه.