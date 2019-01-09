الاتحاد الأوروبي يضيف وحدة مخابرات إيرانية لقائمة الإرهاب بسبب هجمات في أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.

وقال البيان "تبنى المجلس هذا الإدراج في إطار رده على هجمات أحبطت مؤخرا على أراض أوروبية".

واتفق وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد في اجتماع في بروكسل أمس على هذا الإجراء الذي يبدأ تنفيذه اليوم الأربعاء ويعني تجميد أصول المدرجين.