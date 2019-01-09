النفط يرتفع بفضل آمال حل النزاع التجاري بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل الآمال بأن تسوي واشنطن وبكين قريبا نزاعاتهما التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.38 دولار للبرميل مرتفعة 60 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة، وتلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام 50 دولارا هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 59.33 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس بالفعل ما يزيد على اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وتتماشى قفزات سعر النفط مع أداء أسواق الأسهم الآسيوية، التي ارتفعت لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف اليوم.

ودخلت محادثات تجارية في بكين بين أكبر اقتصادين في العالم يومها الثالث اليوم في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل من بينها شراء الصين للسلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية.

لكن على صعيد العوامل الأساسية، تتلقى أسعار النفط الدعم من تخفيضات للإنتاج بدأت في نهاية 2018 من قبل مجموعة من منتجي الخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك من روسيا غير العضو في المنظمة.

تهدف التخفيضات التي تقودها أوبك إلى كبح جماح تخمة ناشئة في الإمدادات ترجع لأسباب من بينها ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي نحو مليوني برميل يوميا في 2018 إلى مستوى قياسي قدره 11.7 مليون برميل يوميا.