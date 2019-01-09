آل الشيخ يدعو البنوك الوطنية والشركات المالية للاجتماع لبحث فرص الاستثمار والتمويل

دعا تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "هدفنا بناء ٧ صالات متعددة الاستخدام في الترفية وادعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل".

كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إلى انه سيكون التركيز في الترفية في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفية، مبينا أن باب هيئة الترفية مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم افكار تخدم السعوديين والمقيمين.