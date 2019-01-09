"الأحساء للتنمية" تشتري 25% من شركة طوارئيات للعناية الطبية

وقعت شركة الاحساء للتنمية اتفاقية شراء مع شركة طوارئيات للعناية الطبية بتاريخ 08 يناير 2019 لشراء حصة تمثل 25% من رأس مال الشركة بقيمة 15 مليون ريال.

وقالت "الاحساء للتنمية" بأن وقعت الصفقة توائماً مع استراتيجية الشركة للتوسع فى القطاع الطبي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة، كما تتوقع أن يكون هناك تأثيراً ايجابياً على القوائم المالية للشركة .