وفد التجارة الأمريكي يختتم اجتماعات الصين وآمال بالتوصل إلى اتفاق

قال مسؤول أمريكي إن وفدا تجاريا أمريكيا في بكين "يختتم" اجتماعات مع مسؤولين صينيين وسيعود إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بعد "بضعة أيام طيبة".

وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية بعد تمديد المحادثات إلى يوم ثالث لم يكن مقررا، مما غذى تفاؤلا بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري لتجنب مواجهة شاملة قد تسبب اضطرابا خطيرا للاقتصاد العالمي.

وأدلى تيد مكيني نائب وزير الزراعة الأمريكي لشؤون التجارة والعلاقات الزراعية الخارجية بتلك التصريحات للصحفيين في الفندق الذي يقيم فيه الوفد.

وقال مكيني "أعتقد أنها سارت بشكل طيب.. كانت جيدة بالنسبة لنا". ولم يذكر تفاصيل.

والاجتماعات التي جرت الأسبوع الحالي هي أول محادثات مباشرة منذ اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في ديسمبر على هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية التي أحدث هزة في أسواق المال العالمية.

وجرى تمديد المفاوضات، التي كانت مقررة في الأساس ليومي الاثنين والثلاثاء، ليوم إضافي في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل من بينها شراء السلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية.

لكن مصادر مطلعة على المحادثات أبلغت رويترز أمس أن الجانبين اختلفا بشأن إصلاحات هيكلية صينية تطالب بها إدارة ترمب بهدف وقف الاتهامات بالسرقة والنقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية، وبشأن كيفية التزام بكين بتعهداتها.

كان ترمب قال إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الثاني من مارس، فإنه سيمضي قدما في زيادة رسوم جمركية إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في الوقت الذي يتباطأ فيه اقتصاد الصين بشدة. وتفرض الصين من جانبها رسوما مضادة ردا على الرسوم الأمريكية.

لكن مع اختتام الاجتماعات في بكين مساء الثلاثاء، غرد ترمب قائلا "المحادثات مع الصين تسير على نحو طيب للغاية".

ويقود الفريق الأمريكي جيفري جيريش نائب الممثل التجاري الأمريكي، ويضم الوفد نواب وزراء الزراعة والتجارة والطاقة والخزانة ومسؤولين كبارا من البيت الأبيض.

ويقود وانغ شو ون نائب وزير التجارة الصيني المحادثات التي تدور على مستوى نواب الوزراء ممثلا لبلاده، لكن ليو خه نائب رئيس الوزراء وأكبر مستشار اقتصادي للرئيس حضر اجتماعا يوم الاثنين.