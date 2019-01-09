وزير الطاقة الإماراتي: التوتر التجاري بين الصين وأمريكا يثير قلق أسواق النفط

ذكر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم أن التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة يثير قلق أسواق النفط، لكنه قال إنه ليس متشائما بشأن 2019.

وأضاف أن تقلبات أسعار النفط في 2018 غير مقبولة وأتت بنتائج عكسية.

كما ذكر المزروعي أن مشروع محطة الطاقة النووية في بلاده تأجل قليلا.

جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش مؤتمر في أبوظبي.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ذكرت في يوليو الماضي أن بدء تشغيل مفاعل في محطة الطاقة النووية، الذي كان من المقرر افتتاحه في 2017، سيعتمد على نتيجة مراجعات أخرى للمشروع.