مع بدء توطين 5 أنشطة.. محال تستبق القرار بالتوظيف وأخرى تغلق أبوابها هربا من العقوبات

مع دخول قرار وزارة العمل بتوطين خمسة أنشطة في منافذ البيع، حيز التنفيذ أمس الأول، رصدت "الاقتصادية" إغلاق عدد من المحال المشمولة بالقرار، تجنبا لتطبيق عقوبات بحقها جراء عدم التزامها بتوظيف سعوديين.

وشمل قرار التوطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، والحلويات.

يأتي القرار بعد أشهر من تطبيق توطين المهن في منافذ البيع لأربعة أنشطة وهي محال السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية.

وقال عاملون في هذه الأنشطة خلال جولة قامت بها "الاقتصادية" على عدد من أسواق الرياض أن نسبة السعودة في هذه القطاعات بدأت ترتفع تدريجيا قبل تنفيذ القرار بهدف تدريب عدد من الشباب السعوديين لمواكبة قرار توطين المهن وفضلا عن عدم جاهزية المواطنين للعمل في هذه الأنشطة.

وأظهرت جولة "الاقتصادية" الميدانية التزام كثير من المحال بقرار التوطين، في حين لجأت المحال غير الملتزمة إلى إغلاق أبوابها في وجه زبائنها هربا من العقوبات التي نص عليها في الدليل الإرشادي المعلن عنها.

فيما استقبلت عدد من المحال المشترين بعمالة وافدة، بدعوى أنهم ينتظرون توظيف سعوديين التزاما بالقرار.

كما رصدت الجولة إغلاق محال تجارية في قطع غيار السيارات أبوابها أمام العملاء، بينما لم تلتزم بعض المحال في أنشطة مثل مواد البناء وقطاع المعدات والأجهزة الطبية بالتوطين.

كما أظهرت التزام النسبة الأكبر من محال الحلويات بقرار التوطين، عبر توظيف كوادر نسائية برواتب تبدأ من ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى خمسة آلاف ريال بحسب عدد ساعات العمل.

وفي قطاع السجاد أغلقت بعض المحال أبوابها بسبب عدم وجود موظفين سعوديين فيما يوجد عدد من الملاك بهدف سد احتياج المحل حتى يتم توطينه.

وتراوح رواتب الموظفين في الأنشطة "الخمسة" بين 3000 ريال إلى ستة آلاف ريال وتختلف بحسب عدد الساعات.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" المهندس منصور الشثري، نائب رئيس مجلس غرفة الرياض، إن توطين هذه الأنشطة سيؤدي إلى إيجاد عديد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي، إضافة إلى تمكين ممارسات العمل الحر والقضاء على تحجيم ظاهرة التستر.

وأوضح أن توطين المهن سيحقق نجاحا كبيرا نتيجة الاهتمام الكبير من الدولة، مبينا أن عديدا من الشباب السعودي يعمل حاليا في محال التجزئة.

وذكر أن هذا القرار يدعمهم في المقام الأول، كما يمكنهم من أداء العمل، ومع اكتسابهم للخبرات العملية سيتحولون إلى قيادة تلك المنشآت التي تم توطينها.

وحول توفير الحلول البديلة بالنسبة للعاملين الأجانب ذكر أنه من الممكن أن تنقل خدماتهم إلى أنشطة أخرى تتناسب مع المهن المتوافرة لهم مستقبلا.

من جهته، نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، حملة تفتيشية مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية الشريكة وذلك تزامنا مع بدء الوزارة في تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع خمسة أنشطة تجارية.

وأسفرت الحملة عن 146 زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين في العاصمة، وتحرير 85 مخالفة وتوجيه 17 إنذارا.