تعديل فترات الإعفاء للبضائع الواردة من 15 إلى 10 أيام

أبلغت شركات شحن عملاءها في السعودية، بتعديل فترات الإعفاء للبضائع الواردة في الموانئ، من 15 إلى عشرة أيام.

وبحسب تعميم – اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه – فإنه يحق للوكلاء الملاحيين فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات اعتبارا من اليوم الحادي عشر من تاريخ تفريغ الحاوية بالميناء للوارد وعن كل يوم، حيث يتم احتساب 30 ريالا في اليوم على الحاويات العادية 20 قدما أو أقل بدءا من اليوم الـ11 وحتى اليوم الـ15.

أما الحاويات العادية 40 قدما أو أقل فيتم احتساب 60 ريالا في اليوم لذات الفترة، ويتم احتساب 60 ريالا في اليوم على الحاويات العادية 20 قدما أو أقل بدءا من اليوم الـ16 وحتى اليوم الـ30، أما الحاويات العادية 40 قدما أو أقل فيتم احتساب 120 ريالا في اليوم لذات الفترة.

ويتم احتساب 100 ريال في اليوم على الحاويات العادية 20 قدما أو أقل بدءا من اليوم الـ31 وحتى 60 يوما، أما الحاويات 40 قدما أو أقل فيتم احتساب 200 ريال في اليوم لذات الفترة، أما من اليوم الـ61 وحتى 180 يوما فيتم احتساب 200 ريال في اليوم للحاويات العادية 20 قدما أو أقل ويتم احتساب 300 ريال في اليوم للحاويات 40 قدما أو أقل.

وتحصل أجور التخزين عن المدة التي تمكثها البضاعة في الميناء بعد انقضاء عشر أيام من تاريخ انتهاء تفريغ البضاعة، كما تحصل أجور تخزين في حالة تسلم البضاعة في الميناء في حالة التصدير بعد انقضاء عشرة أيام ابتداء من اليوم التالي لدخولها الدائرة الجمركية، ولا تدخل في هاتين المهلتين عطلة الأعياد، وتم تحديد فترة الإعفاء الخاصة بالعطلات الرسمية الواردة بخمسة أيام فقط (بواقع يومين قبل حلول العيد وثلاثة أيام العيد) وذلك بموجب خطاب وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

وتستثنى من أجور التخزين البضائع السائبة في صوامع كل من الإسمنت والحبوب والزيوت والمواد الكيماوية وما شابه ذلك، وأرصفة المشاريع في الميناء الصناعي.