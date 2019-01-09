تعاملات ضعيفة لـ «نمو» .. والسيولة عند 1.2 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 2548 نقطة بمكاسب نقطتين. وتراجعت قيم التداول 51 في المائة لتصل إلى 1.2 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 6.4 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 25 في المائة إلى 74 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.44 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 22 في المائة لتصل إلى 178 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 47 ريالا، يليه "باعظيم" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 29.60 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 12.30 ريال. بينما تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 14 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 21.16 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 58 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 337 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 268 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 236 ألف ريال.