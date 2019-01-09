مؤشر الثقة في اقتصاد «اليورو» يتراجع للشهر الـ 12 على التوالي

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أمس تدهورا ملحوظا في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في نهاية عام شهد تراجعا للتفاؤل في كل شهر، وهو مؤشر جديد على ضعف اقتصاد المنطقة.

ووفقا لـ"رويترز" ترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب من بينها تراجع الثقة في الصناعة، بما يتماشى مع تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني (نوفمبر).

وفي مؤشر سيئ لتوقعات النمو في منطقة اليورو في الربع الأخير من العام، قالت المفوضية إن مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة نزل إلى 107.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من 109.5 في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو ما يمثل التراجع الشهري الـ12 على التوالي للمؤشر وأقل مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 2017.

وتوقع اقتصاديون انخفاضا أقل حدة إلى 108.2، لكن تراجع ثقة المديرين في قطاع الصناعة والمستهلكين زاد من قتامة الصورة.

وتراجعت الثقة في الصناعة إلى 1.1 نقطة من 3.4 في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع توقعات السوق لقراءة 2.9 نقطة.

وبالنسبة لقطاع الخدمات، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، انخفضت المعنويات بواقع 1.4 نقطة.

وتباطأ التضخم في منطقة اليورو في شهر كانون الأول (ديسمبر) ليصل إلى 1.6 في المائة، بدلا من 1.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفق بيانات مؤقتة صادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات".

وهذا الرقم هو دون ما توقعه محللون قابلتهم منصة "فاكت ست" للخدمات المالية، الذين قالوا إن التضخم سيبلغ نسبة 1.8 في المائة.

ويعد البنك المركزي الأوروبي نسبة التضخم السنوي الأدنى قليلا من 2 في المائة، مؤشرا على اقتصاد في صحة جيدة.

ويمكن إرجاع تباطؤ التضخم إلى انخفاض نسبة زيادة أسعار موارد الطاقة إلى 5.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من 9.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

أما نسبة التضخم الأساسي التي تحتسب من دون المنتجات ذات الأسعار المتقلبة بشكل خاص، فقد بقيت مستقرة لشهر كانون الأول (ديسمبر) عند 1 في المائة.

وكانت قد أعلنت "يوروستات" أخيرا عن تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر). أما محللو "فاكت ست" فقد توقعوا تراجعا بنسبة 0.1 في المائة لأسعار تلك المنتجات.

وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 0.8 في المائة.

وأظهر مسح الأسبوع الماضي أن نشاط الشركات في منطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام بقليل خلال كانون الأول (ديسمبر) مع تدهور المعنويات السيئة أصلا.

وستكون هذه أخبار مخيبة لآمال صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أنهوا الشهر الماضي برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار)، الذي كان أحد المصادر الرئيسة لتحفيز اقتصاد الاتحاد.

واستقر مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمنطقة اليورو في قراءته النهائية فوق مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو. ويُعد المؤشر مقياسا لمتانة الاقتصاد بشكل عام.

لكنه هبط إلى 51.1 مقارنة بـ 52.7 في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو مستوى يقل أيضا عن قراءة أولية دون 51.3، والأدنى منذ (يوليو) 2013.