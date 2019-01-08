حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص في أنشطة "البلديات"

تحركت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في أخذ مرئيات قطاع الأعمال السعودي لتطوير العمل البلدي، وحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص مع "البلديات".

وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات بالبدء في تطوير العمل البلدي والارتقاء به وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماته بما يتواكب مع ما يشهده الوطن من تطور في مختلف المجالات، وفق توجيهات "رؤية 2030"، وتأكيد ذلك من خلال ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومساندة القيادة.

وطلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من قطاع الأعمال السعودي تزويدها بجميع المرئيات حيال أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص مع القطاع البلدي، والحلول المقترحة لذلك وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة والفرص الاستثمارية في القطاع البلدي والقروي التي يرى القطاع الخاص إمكانية المشاركة فيها وكذلك أي مقترحات أخرى لتطوير العمل البلدي والارتقاء به.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الغرف السعودية ورشة عمل لحصر المعوقات والحلول المقترحة لتطوير الخدمات البلدية والارتقاء بها والرفع بها لوزارة الشؤون البلدية والقروية. فيما تستهدف الوزارة تحديد نقاط القوة وأوجه القصور في القطاع بهدف تطوير الأداء ورفع مستوى المخرجات.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا 17 مبادرة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، كما قامت في الوقت ذاته بربط كل مبادرة من هذه المبادرات بما يناسبها من برامج تحقيق "الرؤية"، هذا إضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات.

ويعتبر القطاع البلدي أحد أبرز القطاعات الحيوية، التي من المنتظر أن تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تكون هذه التغيرات على صعيد إحداث نقلة نوعية في مجالات إجراءات أنظمة الرقابة، وإدارة المشاريع، ومراكز الخدمة الداعمة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت خلال عام 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط ‏والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي التي شملت تطوير 26 ‏نظاما تحت تسعة محاور رئيسية تمثل مجالات العمل البلدي، وشهد كذلك ‏استحداث وإنهاء نحو 20 نظاما في مختلف المجالات.

وتبنت الوزارة برنامج "مدينتي 2018"، الذي اشتمل على 68 مبادرة ‏موزعة على تسعة محاور رئيسية على مستوى القطاع البلدي، حيث تم تفعيل الدور التنظيمي ‏والرقابي للوزارة، ما أدى إلى توحيد توجهات مكونات القطاع البلدي وفق أهداف ‏واستراتيجيات وخطط واضحة وموحدة، لزيادة كفاءة أداء الأعمال وضمان المواءمة بين ‏الأذرع التنظيمية والتنفيذية للقطاع البلدي.

وقطع القطاع البلدي شوطا كبيرا في تغطية المدن بمرافق عامة وبنى ‏تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية بهدف التحسين المستمر لجودة الحياة في ‏المدن، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ عديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة ‏تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وقامت الوزارة أخيرا، بإطلاق خدمة "المستخلص الإلكتروني" لإدارة عقود ‏مستخلصات المقاولين عبر نظام "بوابة المقاولين"، وحرصت الوزارة على تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية ‏وفق إجراء موحد في مدن المملكة كافة للمواطنين والمستثمرين، حيث تم توحيد ‏مسميات 685 نشاطا بلديا بالاعتماد على التصنيف الدولي "الآيزك 4" وقيادة لجنة ‏وطنية لتفعيل التصنيف على جميع الوزارات والجهات الحكومية لتوحيد اشتراطات ‏وإجراءات إصدار الرخص البلدية في جميع الأمانات والبلديات.

كما قامت الوزارة ‏بإطلاق أكثر من 50 خدمة إلكترونية بإجراء موحد والربط مع 16 جهة حكومية ‏لتحقيق التكامل في الخدمات الإلكترونية. وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى رفع مستوى ‏الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد ‏فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية وإطلاق منصة مركزية لمتابعة الإيرادات تحتوي على ‏بيانات الإيرادات اللحظية لـ "17 أمانة و268 بلدية"، وكذلك إطلاق منصة موحدة لعرض الفرص ‏الاستثمارية أمام القطاع الخاص على مستوى القطاع البلدي.