صناديق التحوط العالمية تخسر 6% من استثماراتها في 2018

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم أن صناديق التحوط الاستثمارية سجلت خسائر بلغت نسبتها 5.7% من استثماراتها خلال العام الماضي، في الوقت الذي كافح فيه مديرو الاستثمار من أجل التعامل مع تقلبات أسواق الأسهم نتيجة الاضطرابات السياسية.

وبحسب البيانات الأولية لقاعدة بيانات بلومبرج لصناديق التحوط، فإن هذه الصناديق خسرت 1.9% من استثماراتها خلال كانون أول/ديسمبر الماضي الذي شهد تراجعا قياسيا لأسعار الأسهم الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الكثيرين من مديري الاستثمار فشلوا ليس فقط في تحقيق أرباح خلال العام الماضي، وإنما سجلوا خسائر فاقت نسب تراجع الأسواق نفسها، مضيفة أن تحقيق أرباح في السوق المتقلبة يعد تحديا صعبا، كما أن احتمالات حدوث حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة والموقف المتشدد للرئيس ترامب لم تساعد في تحقيق أي أرباح.

وكان صناديق التحوط "إيكويتي هيدج" الأسوأ اداء خلال العام الماضي حيث بلغت خسائره 7.8%، تلاها صناديق "سي.تي.أيه/ ماندجد فيوتشر" بخسائر نسبتها 7.2%. وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كانت صناديق "إيفينت درايفن" الأسوأ أداء بخسائر نسبتها 3.5% تلاها "إيكويتي هيدج" بخسائر نسبتها 3.1%، في حين حققت صناديق "ماكرو" أرباحا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي.