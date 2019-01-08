الأخضر يكسر عقدة الافتتاح برباعية في المرمى الكوري

حققت السعودية أول فوز افتتاحي لها في كأس آسيا لكرة القدم منذ 1996، بتغلبها السهل على كوريا الشمالية 4-صفر الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة القارية التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من شباط/فبراير. سجل للسعودية هتان باهبري (28) ومحمد آل فتيل (37) وسالم الدوسري (70) وفهد المولد (87)، علما أن كوريا الشمالية أكملت المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44.

وفك المنتخب السعودي عقدته مع مبارياته الافتتاحية في النسخ الأخيرة، اذ خسر في نسخة لبنان 2000 أمام اليابان 1-4، وتعادل في 2004 مع تركمانستان المتواضعة 2-2، ثم مع كوريا الجنوبية 1-1 في 2007، وخسر أمام سوريا 1-2 في 2011، ثم أمام الصين 1-2 في 2015. وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة بانتظار مواجهة قطر ولبنان الأربعاء في العين، مكررة فوزها على كوريا الشمالية (4-1 في النسخة الماضية). وكانت بداية مشوار السعودية في كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 و2000، لكنها في النسخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث مرات من الدور الأول في ظل بداية بطيئة. وبعد جس نبض وأفضلية استحواذ، طرق عبد العزيز البيشي (13) وهتان باهبري (24) باب المرمى الكوري الشمالي. وأتت المحاولات المستمرة عبر الأجنحة بثمارها من حركة فنية لباهبري على الحافة الجانبية اليسرى للمنطقة، أطلقها جميلة لولبية في الزاوية البعيدة للحارس المخضرم ري ميونغ غوك (28).

وضاعف الأخضر الأرقام من ضربة حرة للمقهوي تابعها المدافع قلب الدفاع محمد آل فتيل بكعبه في الشباك (37)، قبل أن يهدر المهاجم فهد المولد الثالث من تسديدة قوية صدها الحارس (43). وتعمقت جراح كوريا الشمالية بعد طرد لاعب الوسط هان كوانغ سونغ لخطأ أرعن على المقهوي نال على اثره إنذارا ثانيا (44)، لينتهي الشوط الاول بتقدم سعودي مريح ونسبة استحواذ بلغت 74%. وفي الشوط الثاني، استمر السيناريو عينه وكادت السعودية تضيف الثالث من تمريرة مقشرة للقائد سالم الدوسري أهدرها فهد المولد بعيدة عن القائم الأيسر (64)، غامرت بعدها كوريا لتقليص الفارق فوقف الحارس محمد العويس بوجه ري يونغ جيك المحترف في الدوري الياباني (67). وجنى الدوسري ثمار جهوده مستلما كرة على باب المنطقة فهيأها لنفسه وسدد في الزاوية اليمنى البعدية مسجلا الهدف الثالث (70).

وفك المولد مهاجم الاتحاد نحسه باستغلاله خطأ دفاعيا فسدد بيسراه بقوة في قلب الشباك هدفا رابعا (87)، لتنتهي المباراة بفوز سعودي رباعي أمام ملعب امتلأت نصف مدرجاته تقريبا (سعته 18 الف متفرج)، معظمهم من الجماهير السعودية. ويعول منتخب "الصقور الخضر" على جيل جديد تأهل الى مونديال روسيا 2018 بعد طول غياب، وأنهاه بفوز معنوي على مصر 2-1 بعد بداية مخيبة. ويتفاءل الأخضر بدولة الإمارات حيث توج على أراضيها بكأس آسيا 1996 والبطولة الخليجية ("خليجي 12") عام 1994. وافتقدت السعودية لاعبي الوسط سلمان الفرج وعبدالله الخيبري لاستبعادهم عن البطولة بسبب الإصابة، فيما دفع المدرب الارجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي قاد تشيلي الى لقب كوبا أميركا 2016، بخمسة من لاعبي الهلال في التشكيلة الاساسية. ولا تملك كوريا الشمالية رصيدا عريقا في المسابقة، اذ تشارك للمرة الخامسة فحلت رابعة في 1980 وودعت باكرا في 1992 و2011 و2015.