آمال نهاية الحرب التجارية تقود أسهم أوروبا للصعود عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

لامست الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، حيث بددت آمال باحتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة أثر المخاوف بشأن النمو العالمي.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7 بالمئة.

وزاد المؤشر داكس الألماني، الذي يتسم بحساسية خاصة تجاه قضايا التجارة، 0.5 بالمئة متجاهلا بيانات صدرت في وقت سابق وأظهرت أن الإنتاج الصناعي الألماني هبط على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني للشهر الثالث على التوالي.

وقال عضو في الوفد الأمريكي المشارك في المباحثات التجارية مع الصين إن المباحثات ستستمر في بكين لليوم الثالث.