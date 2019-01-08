مبيعات "بوينج" تتفوق على مبيعات "ايرباص" بفارق ضئيل في 2018

تمكنت شركة بوينج الأمريكية للصناعات الدفاعية والجوية في العام الماضي، من الحفاظ على صدارة قائمة أكبر شركات تصنيع سيارات في العالم.

وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة في شيكاغو اليوم الثلاثاء، أن إجمالي مبيعاتها من طائرات النقل وصل في العام الماضي إلى 806 طائرة.

من جهة أخرى،أعلنت المجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والجوية (ايرباص) أن إجمالي مبيعاتها من طائرات النقل وصل في العام الماضي إلى 800 طائرة.

وفي الوقت الذي حققت فيه ايرباص ما كانت تهدف إليه من مبيعات، فإن بوينج كانت تسعى إلى أن تتراوح مبيعاتها في 2018 بين 810 و815 طائرة.

وتمكنت الشركة الأمريكية في العام الماضي من رفع مبيعاتها مقارنة بـ2017 بما يزيد عن 40 طائرة، فيما تمكنت ايرباص من رفع مبيعاتها بمقدار يزيد عن 80 طائرة.

وواجه الأوروبيون في العام الماضي مشاكل وصعوبات كبيرة في توريدات المحركات.

في الوقت نفسه، أعلنت بوينج أن عدد طلبيات الطائرات الجديدة بلغ 893 طلبية بعد استبعاد الإلغاءات، وتعتزم ايرباص الإعلان عن مجمل أعداد الطلبيات والتوريدات بعد إغلاق البورصة غدا الأربعاء.