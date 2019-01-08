المحادثات التجارية بين أمريكا والصين تمتد لليوم الثاني

قال مصدر مطلع إن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين امتدت اليوم الثلاثاء للمساء لليوم الثاني، مع سعي أكبر اقتصادين في العالم لحل نزاع تجاري مرير بينهما.

وأكد المصدر لرويترز أن المحادثات "مستمرة"، لكن تفاصيل أخرى قليلة ظهرت.

وتوقع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أمس الإثنين إمكانية توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري "نستطيع التعايش معه".

لكنه قال إن معالجة مشكلات تجارية عاجلة سيكون أسهل لكن مشكلات التطبيق والإصلاحات هيكلية، مثل حقوق الملكية الفكرية والدخول إلى الأسواق، ستكون أكثر صعوبة.

ويقود الفريق الأمريكي جيفري جيريش نائب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

والاجتماعات هي أول محادثات مباشرة بين الجانبين، منذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في ديسمبر على هدنة مدتها 90 يوما في حرب تجارية تسبب في اضطراب في الأسواق العالمية.

