الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 9 نقاط بتداولات 3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 9 نقاط ليقفل عند مستوى 8057 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 130 مليون سهم تقاسمتها 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم دار الأركان ونماء وسيسكو الأكثر ارتفاعا أما أسهم عناية والدريس وبروج فكانت الأكثر انخفاضا حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.36% و 5.69%. فيما كانت أسهم دار الأركان والإنماء وزين الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم دار الأركان والأسماك والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة.